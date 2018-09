Une vidéo fraîchement restaurée du 11 septembre bouleverse près de deux millions d’internautes

De déchirantes images en haute définition des suites de l’attentat contre les tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001, filmées par un cameraman de CBS, viennent d’être publiées, plongeant les internautes dans le chaos de New York.

Des images choc du New York ravagé par les attentats terroristes du 11 septembre 2001, minutieusement restaurées, viennent de refaire surface sur YouTube. En cinq jours seulement, plus de 1,7 millions de personnes ont été profondément émues en les visionnant.

Effondrement de la première tour dans un gigantesque nuage suivi d’un écran noir de quelques minutes. Américains en pleurs, suffoquant, ballet des pompiers et des secouristes dans une poussière pale omniprésente : les suites de l'attentat sont filmées au cœur de la tragédie.

Cette publication sur la chaîne YouTube WTCFOIA Videos, survient quelques jours avant le 17e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. L'enregistrement original a été filmé par un cameraman du nom de Mark LaGanga qui, à ce moment-là, travaillait pour CBS News. Images et sons ont été nettoyés et convertis en haute définition pour un rendu d'une précision saisissante.

Dans cette vidéo poignante qui dure moins d'une demi-heure, on voit Mark LaGanga suivre notamment le travail des secouristes au milieu de la poussière et des débris, à l’intérieur d'un lobby du World Trade Center. Les survivants sont évacués ou transportés en fauteuil roulant vers les ambulances. D’autres témoins, couverts de poussière, font part de leur émotion et de leur désorientation. Mark LaGanga interroge notamment un survivant du 81 étage ayant miraculeusement réussi à quitter une des deux tours avant qu’elle ne s’effondre, en transportant une femme handicapée sur 68 étages.

Lire aussi : Le One World Trade Center illuminé en rouge-blanc-bleu en hommage aux victimes de l’attentat de NYC