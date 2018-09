«La vocation de la jeunesse africaine, ce n'est les rives de l'Europe» selon le président sénégalais

Commentant le phénomène d'émigration qui frappe son pays, le président sénégalais Macky Sall a affiché sa volonté de lutter contre le trafic d'être humains, tout en assurant rester attaché à la liberté de circulation.

Après sa rencontre avec la chancelière allemande le 29 août 2018, le chef d'Etat sénégalais, Macky Sall, s'est exprimé sur le phénomène de l'immigration clandestine qui touche l'Europe et sur la vague d'émigration qui touche le Sénégal.

La vocation de la jeunesse africaine n'est pas d'échouer dans la Méditerranée ou de vivre dans la clandestinité. Nous devons combattre l'émigration clandestine et les trafiquants d'êtres humains, tout en travaillant à plus de liberté de circulation et d'opportunités en Afrique. pic.twitter.com/TiMp1GXhvZ — Macky SALL (@Macky_Sall) 30 août 2018

«La vocation de la jeunesse africaine n'était pas d'échouer au fond de la Méditerranée ou d'atteindre les rives de l'Europe et de rester dans la clandestinité», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse, précisant : «Ce n'est pas dans la dignité de l'Afrique.»

Macky Sall a déploré le phénomène du trafic d'êtres humains, affirmant que le Sénégal ne pouvait pas se rendre «complice des réseaux de trafiquants qui exploitent la misère des gens». Face à l'ampleur de l'émigration en Afrique, il a affiché sa volonté de trouver des solutions et des opportunités pour la jeunesse africaine : «Nous devons combattre l'émigration clandestine et en même temps nous devons travailler avec l'Europe [...] pour qu'il y ait des échanges et plus de liberté dans la circulation.»

Au début du mois d'août, la police espagnole avait annoncé le démantèlement d'un important réseau de trafic d'êtres humains entre l'Espagne et la France alors que la filière aurait fait venir en France (via l'Espagne) quelque 350 migrants d'Afrique de l'Ouest.

Dans le contexte d'une forte immigration subsaharienne en Europe, l'ONG Save the children publiait fin juillet un rapport inquiétant sur la destinée de très jeunes migrantes obligées de se prostituer pour payer leurs passeurs.

