La Défense russe affirme que des individus se réclamant du groupe des Lions de l'Est, capturés par l'armée syrienne alors qu'ils s'apprêtaient à attaquer Palmyre, ont avoué avoir été entraînés et armés par des Américains près de la base d'Al-Tanf.

Le ministère russe de la Défense a annoncé que dans la matinée du 1er septembre, les forces gouvernementales syriennes avaient capturé des individus se réclamant du groupe djihadiste des Lions de l'Est, alors qu'ils s'apprêtaient à commettre une attaque sur la ville de Palmyre. Selon le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, les prisonniers ont avoué avoir été entraînés et armés par des instructeurs américains près de la base d'Al-Tanf, située dans le sud de la Syrie, dans une région frontalière avec la Jordanie et l'Irak.