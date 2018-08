Viktor Orban désigne Emmanuel Macron comme son principal adversaire en Europe

Lors d'une rencontre avec le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, le Premier ministre hongrois n'a pas tari d'éloges pour celui-ci, qu'il a assimilé à son «héros». Il a en revanche taclé le président français Emmanuel Macron.

En visite le 28 août à Milan pour y rencontrer le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, le Premier ministre hongrois conservateur Viktor Orban a salué les prises de position de son hôte. «C'est mon héros et aussi mon compagnon de route», a-t-il ainsi affirmé lors de leur conférence de presse. Alors que les deux hommes partagent une même vision sur la lutte contre l'immigration, Viktor Orban a rappelé la nécessité de «défendre les frontières».

Ciblé par l'Union européenne et la justice italienne pour sa gestion du dossier Diciotti qui a vu 150 migrants rester pendant plusieurs jours au large de l'Italie, Matteo Salvini a donc reçu un soutien appuyé du leader hongrois. Evoquant l'Afrique, Viktor Orban a, de fait, précisé, que l'«objectif [était] d'aider là où il y a[vait] des problèmes [et non] d'apporter les problèmes chez nous». «La mission de monsieur Salvini est de s'assurer que ces migrants peuvent également être arrêtés en mer», a ajouté le chef du gouvernement hongrois.

En revanche, Viktor Orban a été beaucoup moins tendre envers Emmanuel Macron qu'il a désigné comme son principal adversaire en Europe. Il a ainsi affirmé : «[Il y a] actuellement deux camps en Europe et l'un est dirigé par Macron [...] à la tête des forces politiques soutenant l'immigration [...] De l'autre côté, il y a nous qui voulons arrêter l'immigration illégale.»

Une manifestation, organisée par des partis de gauche s'est déroulée non loin du lieu de la réunion entre les deux hommes. Elle a réuni près de 3 000 personnes.

