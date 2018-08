Un incident impliquant un journaliste lors d'une manifestation de l'AfD agite l'Allemagne

Pris à partie par un participant à une manifestation organisée par l'AfD, un journaliste a filmé les policiers qui, selon lui, auraient pris le parti du manifestant... qui était un policier en vacances. L'affaire fait réagit jusqu'au gouvernement.

Outre-Rhin, un incident survenu lors d'une manifestation de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) et de Pegida, mouvement «contre l'islamisation de l'Occident», se transforme peu à peu en scandale politique. Ce 23 août, la ministre social-démocrate (SPD) de la Justice, Katarina Barley, a porté l'affaire au plus haut sommet de l'Etat en faisant part de son indignation, qualifiant les faits d'«inquiétants».

Les faits remontent au 16 août dernier et se sont produits à Dresde, en Saxe, fief de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) d'Angela Merkel où l'AfD obtient cependant depuis plusieurs années de spectaculaires résultats électoraux. Ce jour-là, l'AfD et Pegida notamment manifestaient contre la venue de la chancelière dans leur ville, où elle participait à un meeting aux côtés de Michael Kretschmer, ministre-président de Saxe.

Arndt Ginzel, journaliste pour l'émission politique Frontal 21 diffusée sur la chaîne publique allemande ZDF, couvrait cet événement politique lorsqu'un manifestant l'a pris à partie, ainsi que son équipe. Leur reprochant de «filmer en plein dans le visage des gens», il a alors tenté de les empêcher de tourner leurs images, tout en appelant la police à agir.

Au lieu d'intervenir de manière neutre, les policiers auraient alors pris le parti du manifestant. «Les forces de police saxonnes assurent le service d'ordre de Pegida et de l'AfD et entravent le travail de l'équipe de Frontal 21 en plein tournage», a expliqué Arndt Ginzel dans un tweet publié peu après, commentant les images qu'il a réalisées de la scène et qui ont été vues plus d'un million de fois depuis leur publication. Les journalistes auraient alors subi un interrogatoire de 45 minutes de la part des policiers, qui ne leur aurait pas permis de reprendre leur travail.

#Pegidawirkt - Sächsische Polizeibeamte machen sich zur Exekutive von #Pegida / #AfD -Anhängern und behindern TV-Team, das für @ZDF@Frontal21 dreht. Hier ein Auszug, die polizeiliche Maßnahme dauerte ca. 45 min. Zeitungskollegen aus #Dresden berichten von ähnlichen Vorfällen. pic.twitter.com/m1erCDU9WJ — Arndt Ginzel (@GKDJournalisten) 18 août 2018

Le manifestant était un policier : l'affaire devient politique

Sitôt la polémique enclenchée, Michael Kretschmer a réagi en soutenant les forces de l'ordre. Le ministre-président de Saxe a ainsi estimé que les journalistes de la ZDF, autant que le manifestant en question, s'étaient comportés de manière déplorable. «Les seules personnes, dans cette vidéo, qui agissent raisonnablement, ce sont les policiers», a-t-il commenté sur Twitter.

Si, selon Michael Kretschmer, la police est intervenue de manière professionnelle au cours de cet incident, de nouvelles révélations laissent croire que ses motivations aient pu être tout autres. En effet, le ministère de l'Intérieur saxon a finalement reconnu que le manifestant en question était un membre de la police judiciaire locale, en congés au moment de la manifestation, à laquelle il assistait à titre privé. De quoi jeter de l'huile sur le feu.

La ZDF dénonce depuis une atteinte à la liberté de la presse, alors que plusieurs témoignages de journalistes locaux font état d'incidents similaires survenus par le passé, au cours desquels des membres de la police auraient pris parti pour des manifestants proches de l'AfD ou de Pegida contre des journalistes. Plusieurs voix se sont élevées, principalement chez les sociaux-démocrates, pour dénoncer une trop grande tolérance des pouvoirs politiques en Saxe à l'égard de l'«extrême droite». Les conservateurs locaux (qui gouvernent aux côtés du SPD) auraient «pendant des décennies nié ou banalisé les mouvances d'extrême droite et leurs actes de violences», selon Ralf Stegner, vice-président du SPD.

En attendant de futurs éclaircissement, la ministre de la Justice Katarina Barley a promis que «toute la lumière [serait] faite» sur cette histoire. Reste que les accusations adressées à la CDU saxonne et à sa mansuétude supposée à l'égard de l'AfD prennent une résonance particulière. Alors que le SPD poursuit sa chute vertigineuse dans les sondages, à quelques semaines d'une élection cruciale en Bavière, la droite conservatrice se cherche de futurs alliés. Et l'AfD, même s'il est l'enfant terrible de la politique allemande, voit sa popularité confortée de mois en mois auprès des électeurs... au point de tenter certains pontes de la CDU.