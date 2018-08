Italie : une bombe artisanale aurait explosé devant un siège régional de la Ligue

Selon le ministre de l'Intérieur et chef de file de la Ligue Matteo Salvini, une bombe artisanale aurait explosé devant le siège du parti à Villorba (Trévise) sans faire de blessés. Une autre, qui n'a pas explosé, aurait aussi été retrouvée.

Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur, a fait savoir sur Twitter le 16 août qu'une bombe artisanale avait explosé devant le siège du parti la Ligue, à Villorba, commune italienne de la province de Trévise, dans la région de Vénétie.

«Ils essaient de nous arrêter, mais la violence et la délinquance ne nous font pas peur», a commenté le ministre.

Selon le journal régional Corriere del Veneto, qui rapporte l'information, l'incident serait survenu «probablement le dimanche 12 [août]» et n'aurait pas fait de blessés. Une deuxième bombe aurait été désamorcée.

D'après cette même source, la première bombe artisanale aurait en fait été un «piège» et la seconde, plus puissante, constituée de clous et de morceaux de métal, était «probablement destinée aux forces de police».

Una bomba rudimentale è esplosa di fronte alla sede della Lega di Villorba (Treviso), un’altra è stata trovata inesplosa.

Cercano di fermarci, ma violenti e delinquenti non ci fanno paura.

Andiamo avanti, più forti di prima.#iononmollohttps://t.co/vNAUYfSUNx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 16 août 2018

Le Corriere del Veneto précise que la police aurait intercepté un message de revendication émanant d'un groupe anarchiste sur internet. L'authenticité de celui-ci est étudié par les enquêteurs.

Lire aussi : Ligue des ligues : Salvini veut «réunir tous les mouvements libres, fiers et souverains» d'Europe