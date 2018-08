Plus de 6 300 réfugiés ont quitté le Liban pour rentrer en Syrie depuis mi-juillet

Partis à cause de la guerre, les Syriens qui s'étaient réfugiés au Liban reviennent en nombre depuis mi-juillet. Damas et Moscou concentrent leurs efforts pour réparer au plus vite les infrastructures civiles.

«Au cours des 24 dernières heures, 136 personnes sont retournées en Syrie depuis le Liban. En tout, 6 381 réfugiés ont pu revenir depuis le 18 juillet», a déclaré lors d'une conférence de presse le 9 août le colonel Samer Mkhan, porte-parole du comité de coordination pour rapatrier les réfugiés syriens, dans des propos rapportés par l'agence Tass.

Samer Mkhan a ajouté que plus de 27 000 personnes étaient revenues dans le gouvernorat de Homs depuis le début de l'année 2018, et plus de 22 000 personnes dans la Ghouta orientale. Il a en outre souligné le travail effectué pour réparer les habitations et les infrastructures.

De son côté, le responsable du Centre russe d'accueil de relocation et de relogement des réfugiés, le général Alexeï Tsygankov, a expliqué que Moscou travaillait avec le comité de coordination et les pays frontaliers aux différents points de passage pour rapatrier les réfugiés syriens.

«Le gouvernement syrien et la partie russe considèrent que la tâche la plus importante est de réparer les infrastructures civiles. Grâce à nos efforts conjoints, le processus de restauration se poursuit à un rythme assez rapide, avec des résultats déjà visibles. Les autoroutes, les ponts, les installations d'approvisionnement en eau, les lignes électriques, les établissements médicaux et éducatifs, les boulangeries et les maisons sont en cours de reconstruction», a-t-il précisé.

