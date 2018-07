Centrafrique : trois journalistes russes assassinés, leurs corps déposés devant une base de l'ONU

Une équipe de tournage composée de trois journalistes russes a été tuée en Centrafrique au cours d'un vol, selon la police locale. D'après leurs confrères, ils étaient en train de tourner un documentaire sur des mercenaires dans ce pays.

Trois Russes qui portaient sur eux des cartes de presse ont été assassinés dans la nuit du 30 au 31 juillet près de Sibut, dans le centre de la Centrafrique, l'un des pays les plus pauvres et les moins sûrs au monde. Selon les informations recueillies par l'AFP, leurs corps ont été retrouvés à 23 kilomètres de Sibut. «[Les trois ressortissants russes] ont été assassinés par des hommes armés non identifiés», a déclaré à l'AFP une source judiciaire, précisant qu'ils auraient été tués à un barrage dressé sur une route.

Les trois hommes seraient le réalisateur Alexandre Rastorguyev, le caméraman Kirill Radchenko et le journaliste Orkhan Jemal. Ce dernier était un correspondant de guerre renommé qui avait notamment exercé en Syrie. Des membres du corps diplomatique russe sont en route pour procéder à l'identification formelle des victimes.

D'après la police centrafricaine citée par l'agence de presse russe Interfax, le mobile serait un vol.

Selon un journaliste qui serait un ami proche d'Ohran Dzhemal, celui-ci était en train d'enquêter sur le groupe Wagner, une société militaire privée russe.

Les corps des trois hommes ont été déposés ce 31 juillet au matin à la base de la Mission de l'ONU pour la stabilisation de la Centrafrique (Minusca) de Sibut. Leur chauffeur est porté disparu. «Ils rentraient de Kaga Bandoro [nord du pays] par la route», a précisé une source religieuse de Sibut. Ni l'ambassade russe à Bangui, ni le conseiller russe à la présidence centrafricaine n'avaient connaissance de la présence de ces journalistes en Centrafrique, selon l'AFP.

Lire aussi : 50 familles de fermiers blancs fuyant les violences en Afrique du Sud bientôt accueillies en Russie