Jeux des Armées en Russie : retrouvez les meilleurs images du biathlon de chars (VIDEOS)

Après le Mondial, la Russie accueille une compétition d'un autre ordre : les Jeux internationaux des Armées. Avec la participation de la Chine, l'Inde, ou la Syrie, la compétition réserve des épreuves spectaculaires telles que le biathlon de chars.

Le Championnat du monde de biathlon de chars, une course militaire pour le moins spectaculaire, a débuté le 28 juillet à l'ouverture des Jeux internationaux des Armées dans la région de Moscou. La compétition se déroule dans sept pays.

Des équipes de plus de 20 pays, dont la Russie, la Chine, l'Inde, la Syrie et l'Iran, ont participé à l'épreuve de biathlon de chars, qui a eu lieu pour la sixième fois. Le concours de chars suit les règles d'un biathlon classique, chaque engin devant parcourir environ 15 kilomètres dans les plus brefs délais tout en tirant sur différentes cibles.

© Olga Sokolova Source: www.globallookpress.com Un char d'assaut pendant la course

C'est en 2013 que des officiers de l'armée russe ont eu l'idée de faire de la discipline une compétition militaire, après l'organisation d'un biathlon de chars d'assaut en Russie. L'épreuve s'est révélée un bon test tant pour l'équipement militaire que pour les compétences de l'équipage.

Tous les équipages qui participent au biathlon cette année, ont utilisé des chars de combat T-72B3 de fabrication russe, fournis par l'armée russe. La Chine fait figure d'exception, puisqu'elle a concouru avec son propre char, de type 96A, de même que la Biélorussie, qui a utilisé elle aussi son propre tank, un T-72.

© Ruptly Un char de l'équipe du Koweït lors du biathlon de chars dans la région de Moscou le 28 juillet 2018

Depuis les premiers Jeux internationaux des Armées en 2015, qui ont vu 17 nations s'affronter, le nombre de compétiteurs et de disciplines a presque doublé. Parmi celles-ci, on retrouve, outre le biathlon de chars, un concours de tir d'avions de chasse ou encore l'«Anneau d'Elbrus», épreuve lors de laquelle des soldats en uniforme gravissent le sommet de 5 642 mètres, le plus haut sommet de Russie.

La compétition internationale, initialement organisée par la Russie, se tient désormais dans sept pays, dont la Chine et l'Iran et durera jusqu'au 11 août. L'Algérie, les Philippines, le Vietnam ou encore le Pakistan, y participent pour la première fois.

