La Ghouta orientale reçoit une aide humanitaire conjointe de la France et de la Russie (VIDEO)

A la faveur d’une opération humanitaire lancée conjointement par Paris et Moscou dans la nuit du 20 au 21 juillet, une importante cargaison de matériel médical et de biens de première nécessité a été acheminée vers la Ghouta orientale ce 26 juillet.

Une importante aide humanitaire fournie par la France et acheminée par la Russie est arrivée ce 26 juillet dans la Ghouta orientale, reprise par Damas en avril dernier. Avec le concours de l’ONU, le Croissant rouge syrien a annoncé sur Twitter avoir entamé la distribution «de 3 840 couvertures ainsi que 572 kits de cuisine et tentes». En tout, ce sont plus de 44 tonnes de matériel médical et de biens de première nécessité d’une valeur de 400 000 euros qui ont été mobilisés par Paris.

La Russie a mobilisé d’importants moyens logistiques pour son acheminement. Un gros porteur Antonov 124 de l'armée russe, avait initialement décollé vers 3h du matin, dans la nuit du 20 au 21 juillet, de l'aéroport de Châteauroux (Indre) vers la base russe de Hmeimim, dans l'ouest de la Syrie.

