Selon Theresa May, Donald Trump lui aurait conseillé de «poursuivre l'UE en justice»

Invitée de l'émission The Andrew Marr Show le 15 juillet, le Premier ministre britannique Theresa May a dévoilé le conseil que Donald Trump lui aurait donné quant aux négociations du Brexit : «Poursuivre l'UE en justice».

C'est une révélation étonnante qu'a faite le Premier ministre britannique Theresa May ce 15 juillet. Invitée sur le plateau de la BBC pour l'émission dominicale The Andrew Marr Show, elle est revenue sur sa rencontre avec Donald Trump, le 13 juillet. A cette occasion, elle affirme que le président des Etats-Unis lui aurait conseillé de «poursuivre l'Union européenne (UE) en justice».

President @realDonaldTrump told me I should sue the European Union,” says Prime Minister @theresa_may#marr pic.twitter.com/LfVzMKOXMJ — The Andrew Marr Show (@MarrShow) 15 juillet 2018

A la question du présentateur : «Quelle était donc cette "suggestion brutale" [que Donald Trump vous a faite à propos du Brexit] ?», le Premier ministre a répondu : «Il m'a dit que je devrais poursuivre l'UE en justice. Poursuivre l'UE, ne pas entrer en négociations, les poursuivre.»

Et d'ajouter, avec un sourire : «Mais en réalité, non, on va négocier. Ce qui est intéressant, c'est que le président a également dit lors de la conférence de presse de ne pas s'en aller : "Ne quittez pas la table des négociations, sinon vous serez coincés."»

Après sa rencontre avec Theresa May le 13 juillet, Donald Trump avait confié lui avoir fait une suggestion sur la façon de négocier le Brexit, en précisant : «Je pense qu'elle l'a trouvée trop brutale.» Il était cependant resté mystérieux sur la nature de la proposition : «Peut-être qu'un jour elle le fera. S'ils ne font pas un accord [de sortie de l'UE], elle peut faire ce que je lui ai suggéré, mais ce n'est pas une chose facile.»

Le 12 juillet, le gouvernement de Theresa May a publié un Livre blanc sur le Brexit, avec plusieurs objectifs : recadrer et préciser les objectifs de Londres et relancer, voire débloquer, des négociations ardues avec l'Union européenne. Avec pour but, au-delà, d'apaiser les tensions avec les tenants d'un Brexit dur («hard brexiters»). La sortie de l'UE est prévue pour le 29 mars 2019.

