Coupe du monde 2018 : la «Schadenfreude» de Jean-Luc Mélenchon après l’élimination de l’Allemagne

Eliminée après sa défaite face à la Corée du Sud ce 27 juin, la Mannshaft, tenante du titre, est contrainte de plier bagage à la surprise générale. Un départ précipité qui n’est pas sans susciter les moqueries de Jean-Luc Mélenchon (et d'autres).

Un petit tour et puis s’en va : l’Allemagne, ultra favorite de ce Mondial 2018, a été défaite ce 27 juin par la Corée du Sud (2-0) et doit déjà prendre le chemin du retour. Elle termine en effet dernière de son groupe après sa défaite inaugurale face au Mexique (1-0), et malgré sa victoire contre la Suède (2-1).

A la déception des Allemands, s’oppose la joie de nombreux internautes qui ont pris un malin plaisir à commenter la défaite de Toni Kroos et ses coéquipiers. Parmi eux, Jean-Luc Mélenchon. Pourfendeur de la politique d’Angela Merkel, le leader de La France insoumise a partagé sa joie dans une vidéo publiée sur son compte Instagram et relayée par un compte parodique sur Twitter. Face caméra, devant une pinte de bière, il fait part de sa joie de trinquer à la victoire des Coréens.

mood après mes exams pic.twitter.com/P3vbCaA3By — meIenchon 🌿 (@postbadjeanluc) 27 juin 2018

Le leader de La France insoumise a également tweeté : «Joie pure : la Mannschaft est éliminée. Trop forts les Coréens.»

Joie pure : la Mannschaft est éliminée. Trop forts les Coréens.#KORGER#CORALL — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 27 juin 2018

Avant d’enfoncer le clou dans un second tweet : «Expression allemande : "schadenfreude"... Traduction : "Joie à propos du malheur des autres". Comment ai-je pu vivre sans le foot ? Merci l'OM !»

Expression allemande : «schadenfreude»... Traduction : «joie à propos du malheur des autres». Comment ai-je pu vivre sans le foot ? Merci l'OM !#KORGER#CORALL — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 27 juin 2018

D’autres ont décidé d’en rire en faisant notamment des allusions historiques.

1938 : L'Allemagne est disqualifié de la CDM en phase de Poule

1939: L'Allemagne envahit la Pologne, c'est le début de la 2nd guerre Mondiale.



2018: L'Allemagne est disqualifié de la CDM en phase de Poule

2019: ???? — Seyit (@XvSeyit) 27 juin 2018

Les allemands vont sûrement supporter l’Argentine samedi, beaucoup ont de la famille sur place #cdm2018 — rouspix & chill (@rousp) 27 juin 2018

A plusieurs milliers de kilomètres de la Russie, au Liban, des supporters du Brésil ont transporté un cercueil aux couleurs de l’Allemagne au cours d’un cortège funéraire très symbolique. Une belle revanche pour les fans de la Seleçao humiliés après la lourde défaite (7-0) de leur équipe chez elle, face à l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2014.

Pro-brazil Lebanese are marching with a coffin with a german flag

LMAOOOO pic.twitter.com/EumoAVR2dj — Ali (@AbuBassel_) 27 juin 2018

