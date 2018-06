Gaza : Israël frappe «environ 25 cibles terroristes» en riposte à des tirs

En réponse à des tirs, notamment de roquettes, l'armée israélienne a déclaré avoir répondu avec une série de frappes aériennes sur la bande de Gaza, prenant pour cible 25 objectifs.

Dans un communiqué du 20 juin, l'armée israélienne explique avoir effectué dans la nuit une série de frappes aériennes sur la bande de Gaza après des tirs, de roquettes notamment, en provenance du territoire palestinien vers l'Etat hébreu.

Tsahal précise que l'armée de l'air a pour l'heure ciblé «environ 25 cibles terroristes».

En réponse aux tirs de roquettes lancés toute la nuit depuis la bande de Gaza sur Israël, les avions de combat de l'Armée de l'Air ont ciblé environ 25 cibles terroristes dans la bande de Gaza jusqu'à présent — Tsahal (@Tsahal_IDF) 20 juin 2018

L'armée affirme que le système de défense antiaérien israélien a intercepté sept tirs palestiniens, trois autres étant retombés à l'intérieur du territoire gazaouï. Aucune victime n'a à cette heure a été rapportée.

Le communiqué de Tsahal précise : «L'organisation terroriste du Hamas a pris pour cible les civils israéliens au cours de la nuit en les soumettant à une puissante attaque de roquettes, et entraîne la bande de Gaza et sa population civile sur une pente sans cesse plus néfaste.»

Ces nouvelles hostilités interviennent dans un climat de tensions élevé, alors que les journées meurtrières se sont multipliées ces dernières semaines dans la bande de Gaza aux abords de la frontière israélo-palestinienne. Deux jours plus tôt, le 18 juin, l'armée israélienne expliquait avoir mené une série de neuf attaques contre des objectifs militaires du Hamas, affirmant répondre par là à l'envoi de préservatifs et cerfs-volants explosifs.

