Escorte en berline et foule en liesse, Mamoudou Gassama accueilli en héros à Bamako (IMAGES)

Récemment reçu par Emmanuel Macron après son sauvetage héroïque d'un enfant suspendu au balcon d'un immeuble parisien, Mamoudou Gassama est rentré au Mali pour revoir sa famille. Un retour auquel s'était préparée la foule...

Neuf ans après avoir quitté le Mali, Mamoudou Gassama est revenu le 16 juin dans son pays natal afin de retrouver ses proches. Entre chants et danses, l'arrivée du jeune Malien à Bamako a été marquée par une ambiance on ne peut plus festive. Accueilli triomphalement, Mamoudou Gassama a salué la foule depuis le toit ouvrant de la berline venue le chercher à l'aéroport.

Commentant la scène, un internaute a décrit un «héros accueilli en roi chez lui».

Le héros #MamoudouGassama accueilli en roi chez lui. Respect 🙏 pic.twitter.com/Zs9s359xGY — Ali 😊 (@AlyCherif) 16 juin 2018

La chaîne francophone TV5 Monde a publié une vidéo qui témoigne de l'enthousiasme provoqué par l'arrivée de l'enfant du pays : entre banderoles réalisées pour l'occasion, danses et chants africains, la foule n'a pas caché sa joie d'accueillir le jeune malien.

Mamoudou Gassama a profité de ce voyage dans son pays natal pour revoir sa famille après un long périple entre la Côte d'Ivoire, la Libye, l'Italie puis la France. TV5 Monde a d'ailleurs publié une autre vidéo témoignant des retrouvailles entre le jeune malien et son père.

Très médiatique depuis la diffusion d'une séquence filmée témoignant de son acte héroïque, le jeune malien avait été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Si celui-ci avait rapidement annoncé la régularisation de sa situation, la démarche du chef d'Etat français avait largement été commentée, notamment dans le milieu associatif, la Cimade (association de défense des migrants et demandeurs d'asile) y dénonçant par exemple une «récupération éhontée».

