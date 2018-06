Japon : Shinzo Abe confirme la préparation d'un sommet avec Kim Jong-un

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a appelé le 16 juin le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à surmonter ensemble leur méfiance mutuelle et confirmé que des efforts étaient en cours en vue d'un sommet.

Dans un entretien télévisé le 16 juin, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a expliqué que son gouvernement avait contacté la partie nord-coréenne «par différents canaux» afin de mettre sur pied une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Le Japon, resté à l'écart de l'intense ballet diplomatique des derniers mois, veut aborder avec Pyongyang la question des ressortissants japonais enlevés par des agents nord-coréens dans les années 1970 et 1980 pour former des espions, sujet qu'il présente comme une priorité. «Je veux effectuer un pas en avant et résoudre la question des enlèvements une fois que nous aurons chacun surmonté notre méfiance mutuelle», a déclaré Shinzo Abe. Ce dernier avait déjà fait état publiquement de sa disposition à rencontrer Kim Jong-un à ce propos.

Selon le quotidien Yomiuri Shimbun, le ministre japonais des Affaires étrangères envisage des pourparlers avec son homologue nord-coréen en marge d'une rencontre de l'Asean (Association des nations du sud-est asiatique) à Singapour fin juillet.

Durant son entretien télévisé, Shinzo Abe s'est également dit prêt à participer au financement de la dénucléarisation de la Corée du Nord. «Il est naturel de supporter les coûts pour le Japon et d'autres pays susceptibles de bénéficier de l'allègement des peurs concernant les armes nucléaires», a-t-il dit. Shinzo Abe a néanmoins souligné que Tokyo n'avait aucunement prévu de fournir une aide financière à Pyongyang tant que la question des enlèvements ne serait pas résolue.

La Corée du Nord a reconnu en 2002 l'enlèvement de 13 Japonais. Un mois après ces aveux, cinq d'entre eux ont été autorisés à rentrer au Japon. Pyongyang affirme que les huit autres sont morts, mais n'en a pas fourni les preuves pour l'instant.

Lors d'un sommet historique le 12 juin à Singapour avec le président américain Donald Trump, Kim Jong-un s'était montré, selon des médias japonais, prêt à rencontrer Shinzo Abe. «Pendant le sommet, Kim Jong-un a dit à Donald Trump "Je peux rencontrer le Premier ministre Shinzo Abe"», a notamment rapporté le quotidien Sankei.

