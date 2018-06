Dénucléarisation de la Corée du Nord : la Russie se dit prête à apporter son aide

La Russie a fait savoir qu'elle était prête à apporter son aide à la mise en place de la dénucléarisation de la Corée du Nord, prévue par le document signé par Kim Jong-un et Donald Trump à Singapour le 12 juin.

La Russie, par la voix de son vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov, a jugé positive la rencontre entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, le 12 juin à Singapour. A l'issue de celle-ci, les deux chefs d'Etat se sont mis d'accord sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Enthousiasmé par l'issue de cette rencontre histoire, le diplomate russe a néanmoins tenu à rappeler la nécessité d'être vigilants : «Nous ne pouvons que saluer le fait qu'un pas en avant important a été fait. Bien sûr, le diable est dans les détails et nous devons regarder concrètement. Mais l'impulsion, pour ce que nous comprenons, a été donnée», a déclaré Sergueï Riabkov à l'agence TASS. Faisant allusion au danger que pourrait représenter un conflit ouvert, il a ensuite plaidé en faveur de la voie des négociations pour régler les tensions : «Nous pensons que plus il y a de chances en faveur d'un règlement des problèmes par la voie des négociations […] le mieux c'est. [...] Il ne s'agit pas seulement de la situation en Asie du nord-est, mais de la stabilité mondiale», a-t-il affirmé, cité par l'agence Ria Novosti.

Il a proposé l'aide de son pays pour la mise en place du processus de dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Sergueï Ryabkov a également dit espérer que les progrès sur la crise nucléaire permettrait d'atteindre une coopération économique internationale normale avec Pyongyang, incluant la Russie.



Après leur conférence de presse commune, Donald Trump et Kim Jong-un ont signé un document commun dans lequel Les Etats-Unis s'engagent à des «garanties de sécurité». Dans le texte commun avec Donald Trump, Kim Jong-un s'engage lui, derrière le principe d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne, sans toutefois mentionner l'exigence américaine de «dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible». La formule du dirigeant nord-coréen ne signifie donc pas l'abandon des armes ni l'acceptation d'inspections, mais confirme un engagement antérieur plus vague.

