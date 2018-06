Lavrov répond à Trump : «Moscou n'a jamais demandé à revenir dans le G8»

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a répondu le 9 juin à la proposition du président américain Donald Trump, qui plaidait la veille pour un retour de la Russie dans le G7. Selon lui, Moscou n'a jamais voulu réintégrer le sommet.

Le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a réagi ce 9 juin aux propos de Donald Trump, qui estimait la veille que la Russie devrait assister à la réunion du Groupe des Sept (G7). «Moscou n'a jamais demandé à revenir dans le G8», lui a répondu le chef de la diplomatie russe. La Russie avait été exclue du G8 en 2014, après la crise de la Crimée.

«Quand nos partenaires occidentaux ont décidé de retourner au format G7 [sans la Russie], nous avons accepté cette décision et avons travaillé sur d'autres plateformes depuis», a ajouté Sergueï Lavrov, dont l'intervention était diffusée sur Perviy Kanal, première chaîne de la chaîne de la télévision publique russe.

«Les ultimatums ne suffisent pas au G20, il faut parvenir à des accords [...] Je pense que c'est le format le plus prometteur pour l'avenir», a-t-il également déclaré, faisant ainsi du G20 une alternative au G7.

Le 9 juin, avant la réunion du G7 au Canada, le président des Etats-Unis Donald Trump avait plaidé pour la réintégration de la Russie et la restauration du G8. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni et l'Italie s'étaient alors prononcés de façon unanime contre la proposition du président américain.

La Russie ne fait plus partie du G8 depuis 2014, année où elle en a été exclue, après le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie.

Lire aussi : Les Européens unanimes contre un retour de la Russie au sein du G7, selon l'Elysée