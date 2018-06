«Les Noirs sont en sécurité» : l'ambassadeur nigérian en Russie dénonce «des rumeurs» sur le racisme

L'ambassadeur du Nigéria en Russie est revenu sur la thématique du racisme dans le football. Quelques jours avant le début de la Coupe du monde, le diplomate affirme que la société russe moderne est plus tolérante qu'il y a 20 ans.

Lors d'une conférence de presse à Moscou, ce 9 juin, Steve Davies Ugbah, l'ambassadeur du Nigéria en Russie, a abordé la question du racisme dans le sport et a tenu à revenir sur l'évolution des mœurs au sein de la société russe moderne.

Le diplomate a ainsi déclaré : «Le racisme est une problématique importante, il peut casser votre moral et votre concentration.» Il s'est par ailleurs réjoui «du rôle proactif de la FIFA pour dissuader et atténuer les incidents liés au racisme dans le football».

Le 6 juin, l'international britannique Danny Rose expliquait avoir interdit à sa famille de venir le voir en Russie, craignant des abus racistes pendant la Coupe du monde.

Interrogé sur cette déclaration du footballeur anglais, l'ambassadeur a répondu : «20 ans plus tôt, j'aurai incité les personnes souhaitant venir en Russie, surtout les noires, à la prudence... A cause d'une réelle problématique liée au racisme [...] C'était il y a 20 ans. Les choses ont changé maintenant. [La société russe] est beaucoup plus tolérante.»

Steve Davies Ugbah a par ailleurs affirmé être rassuré par «le niveau de sécurité» dans le pays accueillant la Coupe du monde : «Les Noirs sont en sécurité en Russie.»

Ne vous basez pas sur les rumeurs que vous avez entendues

Prenant sa fille de 16 ans en exemple, l'ambassadeur diplomate a déclaré que, pour elle, Moscou était «une ville plus sûre que son expérience passée aux Etats-Unis», évoquant notamment la sécurité dans son environnement scolaire.

Encourageant de potentiels visiteurs à se rendre en Russie, l'ambassadeur a ainsi déclaré : «Mon conseil personnel aux gens est de venir voir par vous-mêmes. Ne vous basez pas sur les rumeurs que vous avez entendues.»

Lire aussi : Coupe du monde 2018 : ferez-vous un sans faute au grand quiz de RT Sport ?