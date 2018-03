Lavrov : la France, le Royaume-Uni et les USA sont «directement impliqués» dans la guerre en Syrie

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé le 17 mars, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et «un certain nombre d'autres pays» d'avoir envoyé leurs forces spéciales en Syrie.

«Il y a des forces spéciales en Syrie en provenance des Etats-Unis – ils ne le nient plus – du Royaume-Uni, de la France et d’un certain nombre d'autres pays», a déclaré le ministre russe des Affaires étrangère Sergueï Lavrov lors d’une interview accordée à la télévision officielle du Kazakhstan, publiée le 17 mars sur le site du ministère russe des Affaires étrangères.

Rappelant que la présence américaine en Syrie était «illégitime» du point de vue du droit international et de la Charte des Nations Unies, il a en outre souligné qu’il ne s’agissait plus d’une «guerre par procuration» mais d’une «implication directe dans la guerre».

«Mais nous sommes réalistes et nous comprenons que nous ne nous battrons pas avec eux. Nous coordonnons donc les actions au moins pour éviter les conflits involontaires. Nos militaires restent toujours en contact avec les commandants américains qui mènent l'opération sur le territoire syrien», a-t-il ajouté.

Il a en outre fait savoir que Moscou était également en «dialogue permanent» avec «ceux qui mèn[aient] réellement l'opération sur le terrain» en référence aux commandants d'état-major général et aux officiers de communication. Il a souligné que les attaques contre les forces syriennes et pro-syriennes dans les zones contrôlées par les États-Unis méritaient d'être condamnées alors que l'armée américaine avait pourtant assuré à maintes reprises combattre exclusivement les terroristes.

Enfin, le chef de la diplomatie russe a également critiqué les propos «irresponsables» de la représentante permanente des Etats-Unis auprès des Nations unies, Nikki Haley, sur la détermination de Washington à «bombarder Damas et même le palais présidentiel de Bachar el-Assad, indépendamment de la présence sur place des représentants russes».