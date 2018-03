Yémen : la pire crise humanitaire actuelle au monde pour l'ONU (VIDEO)

Le Yémen, plongé dans la guerre civile depuis 2014, subit une épidémie de choléra et de diphtérie. Le 3 avril, l'ONU va réunir la communauté internationale à Genève, afin de collecter des fonds pour une opération humanitaire.

«Les Nations unies considèrent le crise humanitaire au Yémen comme la pire au monde actuellement», s'alarme Lise Grande, coordinatrice des Nations unies au Yémen, pays en proie à une guerre civile depuis 2014.

La situation y est effectivement critique. En plus des affres de la guerre, le Yémen est frappé par une épidémie de choléra et de diphtérie. Avec l'aide de l'OMS et de l'Unicef, des campagnes de vaccinations ont donc été lancées pour 2,5 millions d'enfants à travers le pays.

Le 3 avril à Genève, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, va réunir l'ensemble des pays du monde et tenter de collecter, auprès d'eux, près de 2 milliards de dollars (1,6 milliards d'euros environ) pour soutenir cette campagne humanitaire.

