Donald Trump dévoile d'ores et déjà son slogan... pour la présidentielle 2020

A la tête des Etats-Unis depuis à peine plus d'un an, Donald Trump a déjà les yeux rivés sur la prochaine élection présidentielle, en 2020. Et, le 11 mars, il a dévoilé ce que serait son slogan, successeur du fameux «Make America great again».

L'élection présidentielle américaine de 2020 peut sembler encore lointaine, mais Donald Trump a déjà son slogan de campagne pour se faire réélire.

«Notre nouveau slogan quand nous mènerons campagne – pouvez-vous y croire, c'est dans deux ans – va être : "Keep America great" ["Gardons sa grandeur à l'Amérique"], point d'exclamation», a déclaré le président lors d'un rassemblement de militants républicains en Pennsylvanie, le 11 mars 2018.

Le slogan «Make America Great Again» («Rendons sa grandeur à l'Amérique») avait occupé une place non négligeable dans la campagne électorale victorieuse de Donald Trump en 2016.

Martelée dans les discours, déclinée dans les affiches et sur les casquettes, abrégée en «MAGA» sur les réseaux sociaux, cette promesse a survécu à l'élection présidentielle pour rester une expression fédérant les supporters du 45e président des Etats-Unis.

De quatre mots, le slogan passerait donc à trois mots agrémentés d'un point d'exclamation : «Keep America Great !»

Le locataire de la Maison Blanche fait régulièrement allusion au deuxième mandat qu'il espère. Fin février, il avait officiellement désigné directeur de sa future campagne présidentielle, à la tête d'un «comité de réélection», Brad Parscale, chargé de la stratégie numérique lors de la campagne de 2016.

Lire aussi : Un Américain sur deux approuve la politique de Donald Trump – plus que pour Obama à la même période