Un léopard sème le chaos et blesse quatre personnes dans une ville en Inde (VIDEOS)

Panique dans la ville indienne d'Indore : le matin du 9 mars, un léopard visiblement perdu s'est rendu de maison en maison dans un quartier résidentiel, blessant au passage quatre personnes. Des vidéos témoignent du chaos provoqué par le fauve.

Le matin du 9 mars, un léopard a affolé la population du quartier résidentiel de Palhar Nagar, dans la ville indienne d'Indore. Après la course folle de l'animal, les services de sécurité, contactés par le quotidien Times of India, ont fait état de quatre blessés.

Des douzaines de témoins ont capturé, avec leur smartphone, des images du félin en action. Selon le Times of India, le léopard a été repéré pour la première fois lorsqu'il est entré dans une maison en construction. De là, il s'est ensuite rendu dans la résidence d'un homme d'affaires, où il est resté durant environ trois heures.

Durant l'escapade du félin, des résidents ont appelé la police et l'administration du zoo de la ville. 15 experts en animaux du zoo d'Indore, mais aussi 25 fonctionnaires forestiers, mobilisés en urgence, ont mis en place un cordon de sécurité au moyen d'un filet, autour d'un bâtiment dans lequel l'animal sauvage avait été vu.

Mais l'un des fonctionnaires, en tentant de calmer la bête, n'a fait que l'exciter... et s'est fait attaquer. Le léopard est alors parvenu à s'enfuir dans une autre habitation. «Initialement, nous avons utilisé le pistolet paralysant et tiré deux fléchettes. Cependant, les deux tirs ont manqué la cible. Le troisième tir a touché le léopard. Le tranquillisant a été choisi en tenant compte de sa taille, mais la dose n'a pas été suffisante», a rapporté le vétérinaire du zoo, Uttam Yadav, pour Times of India. «Alors une autre fléchette a été tirée», a-t-il poursuivi.

Finalement affaibli par le tranquillisant, le léopard a été pris dans un filet de pêche, puis enfermé par les autorités dans une grande cage en acier, sous les acclamations des habitants. L'animal a ensuite été remis au zoo de la ville.

Selon le Times of India, ce quartier d'Indore est située à 4,5 km de la forêt la plus proche, Bijasan Ramana. Le léopard, qui en proviendrait, se serait retrouvé dans la ville en recherchant des proies.

