Tigre contre ours : un combat épique filmé dans un parc national en Inde (VIDEO)

Filmée lors d'un safari, la rencontre entre un tigre et une ourse a donné lieu a un affrontement acharné, l'un défendant son territoire, l'autre sa progéniture. Au terme de longues minutes d'une lutte impitoyable, aucun n'est sorti vainqueur.

C'est un combat d'une rare intensité qui s'est déroulé dans le parc national de Tadoba (dans l'Etat indien du Maharashtra), mettant aux prises deux animaux qui n'ont pas pour habitude de se confronter. Arrivés sur le même point d'eau, un tigre et une ourse se sont affrontés de longues minutes durant, sous l'œil de la caméra d'un participant à un safari.

Selon un responsable du parc cité par le magazine américain Newsweek, c'est le tigre, un mâle de sept ans dont le territoire comprend la mare où s'est rendu l'ursidé, qui a ouvert les hostilités. Mais l'ourse, venue boire avec son ourson, n'avait d'autre choix que de tout faire pour défendre sa progéniture. Elle a alors répondu avec une férocité et une abnégation sans faille, n'hésitant pas à charger le félin à plusieurs reprises malgré ses blessures.

La vidéo, partagée par la page Facebook «The Bamboo Forest Safari Lodge, Tadoba» et rapidement devenue virale, démarre alors que la lutte a déjà commencé, à un moment où les deux animaux se toisent dans une tension palpable. Après quelques minutes d'un combat acharné, le tigre prend le dessus et maintient l'ourse à terre. Mais alors que la messe semble dite, l'ourse parvient dans un dernier sursaut à se défaire de l'emprise du tigre, essoufflé par tant d'efforts, et l'oblige même à battre en retraite vers le point d'eau.

Au terme de ce rude combat, les deux animaux sont finalement repartis chacun de leur côté, blessés mais bien vivants.

Lire aussi : Baleine piégée, otarie lutteuse, lion pas si docile... Cinq vidéos d'animaux qui ont marqué 2017