Le Maroc bien placé pour organiser la Coupe du monde de football 2026 ? (VIDEO)

En opération séduction depuis plusieurs semaines, le Maroc veut mettre toute les chances de son côté pour accueillir la Coupe du monde de football 2026. Pour l'heure, seule la candidature commune du Canada, des Etats-Unis et du Mexique lui fait face.

Après quatre tentatives pour organiser la Coupe du monde de football, la cinquième sera-t-elle la bonne ? Les Marocains veulent y croire, alors que la candidature commune proposée par le Canada, les Etats-Unis et le Mexique semble disposer d'une légère avance. Ces trois pays disposent en effet déjà d'infrastructures de qualité. Face à ces mastodontes réunis, le royaume chérifien entend bel et bien convaincre les autres membres de la FIFA de sa capacité à livrer de nouveaux stades et à renforcer ses réseaux routier et ferroviaire afin d'accueillir ses hôtes dans les meilleures conditions.

