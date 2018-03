Législatives en Italie : le Mouvement 5 étoiles serait en tête du scrutin (premiers sondages)

D’après les premiers sondages effectués à la sortie des urnes, le Mouvement 5 étoiles arriverait en tête avec environ 30% des voix. Les premières estimations devraient être connues dans la nuit du 4 au 5 mars, vers 2h du matin.

Selon les sondages de sortie des urnes publiés vers 23h ce 4 mars, le Mouvement 5 étoiles (M5S), emmené par Luigi di Maio, sortirait vainqueur des élections législatives italiennes, avec près de 30% des voix.

Le Parti démocrate de Matteo Renzi, l’ancien président du Conseil italien, arriverait en deuxième position avec environ 20%, tandis que le parti de droite Forza Italia, représenté par Silvio Berlusconi, serait au coude à coude avec la Ligue (ex-Ligue du Nord), dirigée par Matteo Salvini, avec environ 14% des voix.

Les premières estimations devraient être connues dans la nuit du 4 au 5 mars, vers 2h du matin. La fin du décompte des voix devrait s'achever vers 8h, le 5 mars. Les résultats définitifs devraient être publiés plus tard dans la journée.

Un taux de participation en hausse

Les Italiens étaient plus nombreux à aller voter en 2018 qu'en 2013. A 19h, le taux de participation était estimé à 58,42%, contre 46,8% aux précédentes élections de 2013, même si le vote s’était alors déroulé sur deux jours.

Interrogés Ruptly, l'agence vidéo de RT, des électeurs romains ont livré leur sentiment sur les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces élections, les jugeant «compliquées», «incertaines» ou encore «honteuses».

Lors des élections législatives du 4 mars, les Italiens étaient appelés à élire quelque 315 sénateurs et 630 députés, après la dissolution du Parlement prononcée le 28 décembre dernier, un peu plus d'un an après l'échec retentissant en décembre 2016 du référendum porté par l'alors président du Conseil, le pro-Union européenne (UE) Matteo Renzi.