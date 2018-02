Le nombre d'hommes victimes de viol a augmenté de plus de 200% en 10 ans au Royaume-Uni

Selon les chiffres du Bureau national des statistiques au Royaume-Uni, le viols commis sur des hommes ont augmenté de plus de 200% entre 2007 et 2017. Un phénomène difficile à assumer pour les victimes, notamment face aux autorités.

Le nombre de viols commis sur des hommes a connu une hausse sans précédent au Royaume-Uni au cours de la dernière décennie, selon un rapport publié par le Bureau national des statistiques (ONS). Les chiffres font état d'une augmentation d'environ 200% entre 2007 et 2017.

Le nombre d'hommes ayant subi un viol en 2007 était de 3 819 : il est désormais de 12 130. Mais Andy Connolly, dirigeant de l'association Survivors UK, spécialisée dans l'aide aux victimes masculines d'abus sexuels, il y aurait encore un «puissant mur de silence» autour de cette question, et les chiffres de l'ONS pourraient bien ne révéler que la partie émergée de l'iceberg.

«Nous avons connaissance de cas dans lesquels les hommes osent parler et se trouvent confronter à des réactions assurant que les hommes ne peuvent pas être violés, qu'ils ne peuvent pas être victimes d'attouchements sexuels... Ils se voient traités avec défiance», explique ainsi Andy Connolly à la BBC.

La hausse des cas de viol sur les hommes est plus forte que celle des cas de viol sur les femmes (sur la même période, le nombre de ces derniers a augmenté de 190%). Mais les chiffres pourraient refléter une simple augmentation du nombre d'individus ayant osé porter plainte, par crainte des réactions et des railleries. Un témoin interrogé par la BBC explique que les autorités sont parfois les premières à porter un regard défiant sur les victimes désireuses de porter plainte : violé par une quinzaine d'hommes pendant un an et demi, il s'est trouvé confronté à des policiers qualifiant sa démarche de «gâchis de temps et de ressources».

