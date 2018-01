Trois pêcheurs échappent de peu à la mort alors qu'un hors-bord leur fonce dessus (VIDEO)

Trois plaisanciers américains, partis pour une journée de pêche au saumon, ont bien failli ne jamais revenir chez eux goûter le fruit de leur pêche. Alors qu'un hors-bord fonçait droit sur eux, ils ont juste eu le temps de plonger dans le fleuve.

Sur ces images filmées au mois d'août 2017 et qui ont fait surface sur YouTube le 17 janvier 2018, on voit les trois occupants d'un bateau de plaisance, partis pour une journée de pêche au saumon dans l'Oregon, aux Etats-Unis, plonger dans les eaux fraîches du fleuve Columbia. Et pour cause, un hors-bord se dirige droit sur eux, à une vitesse vertigineuse.

Sur les images, on voit le hors-bord foncer sur les pêcheurs... puis passer sur leur embarcation

Sur les images filmées par une caméra de type GoPro, on voit les occupants chercher à se signaler en criant et en faisant des signes de la main. Mais en vain. Quand ils comprennent que leur embarcation va être percutée de plein fouet, ils se jettent dans le fleuve. La caméra continue de tourner et on voit effectivement le hors-bord passer complètement par-dessus le bateau de pêche.

Les enquêteurs ont estimé que les trois pêcheurs auraient sans doute été grièvement blessés, voire tués, s'ils n'avaient pas sauté.

Aujourd'hui, le propriétaire du bateau percuté réclame 372 500 dollars (environ 304 000 euros) au conducteur du hors-bord. Selon les informations rapportées par The Oregonian, citant le rapport du shérif, le chauffard de 75 ans a reconnu dans sa déposition à la police qu'il ne voyait pas bien dans quelle direction son bateau allait parce qu'il était assis... Le senior a également reconnu qu'il aurait dû piloter debout.

Son gendre, qui se trouvait également à bord au moment de l'accident, a avoué aux enquêteurs que son beau-père utilisait souvent son portable en conduisant son embarcation et que ce matin-là, il l'avait vu le faire et lui avait justement demandé de faire plus attention.

