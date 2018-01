Nouveau traité franco-britannique sur l'immigration : un «accord en or» pour Londres ?

A l'occasion du 35e sommet franco-britannique, le président de la République française et le Premier ministre britannique ont conclu un accord sur le contrôle de l'immigration. Xavier Bertrand dénonce un «accord en or» pour le Royaume-Uni.

Emmanuel Macron et Theresa May ont signé ce 18 janvier 2018 un nouveau traité sur le contrôle de l’immigration entre la France et le Royaume-Uni, lors du 35e sommet franco-britannique à l'Académie militaire royale de Sandhurst, près de Londres.

«[Ce nouveau traité vise à] renforcer la gestion conjointe de notre frontière commune avec un traitement amélioré des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile», selon un communiqué publié à l'issue de la rencontre du président français avec le chef du gouvernement britannique. Il prévoit une contribution complémentaire de Londres de 50 millions d'euros au contrôle de la frontière à Calais, où échouent de nombreux clandestins dans l'espoir de franchir la Manche.

Un «accord en or» pour Londres, selon Xavier Bertrand

Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France (région directement concernée par les flux de migrants entre la France et le Royaume-Uni), a exprimé sa déception après la signature de ce nouveau traité. «Il n'y a rien de nouveau, je ne vous cache pas que j'attendais un nouveau traité qui changerait vraiment la donne», a-t-il dit pour BFMTV.

Où sont les forces britanniques supplémentaires ? Où est la surveillance en mer ?

J’attendais de ce sommet un nouveau traité, qui change la donne. Rien ne va changer : nous allons continuer à gérer la frontière franco-britannique. #Calais#UKFRSummitpic.twitter.com/M71fFmw7fw — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 18 janvier 2018

Selon lui, avec ce nouvel accord, «la situation ne va pas changer ; les Britanniques vont faire un chèque qui ne va permettre de payer qu'une partie de la facture». «Où sont les forces britanniques supplémentaires ? Où est la surveillance en mer ?», a déploré le président de région, qui pointe du doigt des «accords en or» pour Londres.

Lire aussi : Conférence de presse d'Emmanuel Macron et Theresa May à l'Académie militaire royale de Sandhurst