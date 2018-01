Harvey Weinstein giflé et traité de «grosse merde» dans un restaurant (VIDEO)

Le producteur américain accusé de viols et d'agressions sexuelles Harvey Weinstein s'est fait gifler à deux reprises et insulter par un individu, dans un restaurant de l’Arizona, comme le relate une vidéo diffusée sur un site people.

Le producteur américain visé par une série d'accusations de viols et d'agressions sexuelles, Harvey Weinstein, a été l'objet le 9 janvier d’une agression, alors qu’il était attablé avec son coach (pour soigner son «addiction sexuelle») dans un restaurant de la ville de Scottsdale, en Arizona, selon des informations rapportées le lendemain par le site people américain TMZ. Alors qu’ils dînaient, deux hommes se sont assis à une table voisine. L’un deux, un certain Steve, s’est alors dirigé vers le magnat du cinéma afin de lui faire part de son admiration pour ses réalisations et de lui demander s'il pouvait prendre une photographie.

Une requête à laquelle Harvey Weinstein n'aurait pas accédé, se montrant en outre irrité. Plus tard, alors que ce dernier s’apprêtait avec son coach à quitter le restaurant, Steve, sous l’emprise de l’alcool, s’est une nouvelle fois dirigé vers le producteur et lui a lancé, comme on peut l'entendre dans une séquence vidéo relayée par TMZ : «Tu n'es qu'une grosse merde pour ce que tu as fait à ces femmes !», avant de lui asséner deux petites gifles à deux reprises. Quelques secondes après l'incident, l'auteur de la vidéo a demandé à Harvey Weinstein s’il souhaitait appeler la police, ce qu’il aurait refusé de faire, selon TMZ.

