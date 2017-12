Le Guatemala a annoncé le transfert de son ambassade en Israël vers Jérusalem, emboîtant le pas aux Etats-Unis. Benyamin Netanyahou s'est réjoui de cette décision et a assuré qu'une dizaine d'autres pays, dont certains en Europe, pourraient suivre.

Le président du Guatemala Jimmy Morales a emboîté le pas à son homologue américain Donald Trump en annonçant le transfert à Jérusalem de l'ambassade de son pays en Israël. Cette décision a été saluée le 25 décembre par le Premier ministre israélien, selon qui d'autres pays pourraient bientôt suivre.

«J'ai donné des instructions à la ministre [des Affaires étrangères] pour entamer les démarches» afin de mettre en œuvre cette décision, a écrit le président sur son compte Twitter Un choix pris en dépit du vote de condamnation par l'Assemblée générale de l'ONU de l'initiative américaine et immédiatement dénoncé par les autorités palestiniennes.

Premier chef d'Etat à prendre une décision similaire à celle de Donald Trump, le président du Guatemala a rendu compte sur les réseaux sociaux d'un entretien téléphonique qu'il avait eu auparavant avec Benyamin Netanyahou.

«Un des thèmes les plus importants avec le Premier ministre israélien a été le retour de l'ambassade du Guatemala à Jérusalem», a fait savoir Jimmy Morales, soulignant les «excellentes relations» entre les deux pays «depuis que le Guatemala a soutenu la création de l'Etat d'Israël». Le ministère des Affaires étrangères du Guatemala a annoncé avoir «débuté le processus de mise en oeuvre de cette décision» dans la foulée.

De leur côté, les autorités palestiniennes ont qualifié d'«acte honteux» et hostile cette décision. «C'est un acte honteux et illégal qui va totalement à l'encontre des sentiments des dirigeants des églises à Jérusalem», a affirmé le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il y en aura d'autres

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a salué l'«importante décision» du Guatemala et a prédit que d'autres pays lui emboîteraient le pas. «D'autres pays reconnaîtront Jérusalem et annonceront le transfert de leur ambassade. Un deuxième pays l'a fait et je le répète: il y en aura d'autres, ce n'est qu'un début et c'est important», a-t-il déclaré dans un communiqué.

La vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Hotovely, a affirmé qu'Israël était en contact avec «au moins dix pays dont certains en Europe», sans toutefois préciser lesquels. La radio publique citant des sources diplomatiques israéliennes a évoqué le Honduras, les Philippines, la Roumanie et le Soudan du Sud parmi les pays qui pourraient prendre une telle initiative.

L'initiative pourrait toutefois avoir un prix pour le Guatemala, premier exportateur mondial de cardamome : les pays arabes sont aussi ses premiers clients, a averti l'ex-président Eduardo Stein, rappelant que son prédécesseur Ramiro de León Carpio (1993-1996) avait pris la même décision avant de reculer devant la fermeture des marchés des pays islamiques.