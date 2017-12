La vidéo d'un tigre tourmenté toute la journée pour le plaisir des touristes indigne la toile

Publiée sur Facebook, la vidéo d'un tigre dans un zoo en Thaïlande, contraint par des pressions de bâton sur son museau de rugir afin de fournir une belle photo aux touristes assis à ses côtés, a ému de nombreux internautes.

Dans un zoo de Pattaya en Thaïlande, Edwin Wiek, fondateur de l'ONG Wildlife Friends Foundation Thaïland, a filmé une activité singulière proposée au touristes.

Ces derniers ont effet la possibilité de s’asseoir près d'un tigre enchaîné, voire parfois sur lui, pour se prendre en photo avec le félin. Et pour avoir le cliché le plus impressionnant, un employé presse un bâton sur la gueule du fauve, afin de le pousser à montrer les crocs et rugir. Une opération répétée toute la journée, à mesure que les touristes défilent.

Aujourd'hui, j'ai été le témoin de l'horreur du tourisme sur la vie sauvage à Pattaya

Postée le 18 décembre sur le compte Facebook d'Edwin Wiek, la vidéo est rapidement devenue virale, glanant plus d'1,5 million de vues et suscitant d'innombrables commentaires outrés. «Aujourd'hui, j'ai été le témoin de l'horreur du tourisme sur la vie sauvage à Pattaya. Ce tigre est agacé toute la journée, des centaines de fois par jour, afin qu'il rugisse pour la photo des touristes», a commenté Edwin Wiek.

Face à la polémique provoquée par la diffusion de ces images, un porte-parole du zoo a déclaré à l'AFP que le préposé au tigre avait été transféré à un autre poste.

