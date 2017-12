L'ex-ministre russe de l'Economie condamné à huit ans de colonie pénitentiaire pour corruption

L'ex-ministre russe de l'Economie, Alexeï Oulioukaïev, a été condamné à huit ans de camp à régime sévère pour corruption. Il a été reconnu coupable d'avoir tenté d'extorquer un pot-de-vin au patron du géant pétrolier Rosneft.

L'ancien ministre russe du Développement économique, Alexeï Oulioukaïev, a été reconnu coupable «d'avoir reçu un pot-de-vin alors qu'il exerçait une fonction officielle», a déclaré la juge Larissa Semionova, lors de l'énoncé du verdict le 15 décembre. Il a été condamné à huit ans de camp à régime sévère pour corruption et a écopé d'une amende de 130 millions de roubles (environ 1,9 million d'euros). L'ex-ministre a annoncé son intention de faire appel.

Le Parquet avait requis dix ans de camp à régime sévère et une amende de 500 millions de roubles (environ 7 millions d'euros).

Ministre du Développement économique de 2013 à 2016, Alexeï Oulioukaïev, 61 ans, est accusé d'avoir tenté d'extorquer un pot-de-vin de deux millions de dollars à Igor Setchine, puissant patron du géant pétrolier Rosneft et proche du président Vladimir Poutine, en échange d'une autorisation pour la vente à Rosneft de la part de l'Etat dans le producteur pétrolier régional Bachneft.

Alexeï Oulioukaïev, qui a accueilli avec un visage impassible le verdict du tribunal, a déclaré que sa condamnation était «injuste». Avant l'énoncé de la sentence, il avait dit espérer une décision «juste» du tribunal, après avoir dénoncé à plusieurs reprises un procès aux accusations «absurdes» et relevant d'une «provocation monstrueuse et cruelle». Il a dénoncé son procès comme un coup monté de la part de la direction de Rosneft et d'anciens membres du FSB.

Il avait également estimé lors d'une audience précédente qu'une condamnation à une longue peine de camp à régime sévère, où les conditions sont plus rigoureuses que dans les camps à régime ordinaire, équivaudrait à «une condamnation à mort». «Mais l'Histoire m'acquittera», avait-il lancé.

