Etats-Unis : une fusillade dans un lycée fait au moins deux morts parmi les élèves

Deux lycéens ont trouvé la mort lors d'une fusillade dans un lycée du Nouveau-Mexique, d'après la police de cet Etat du sud-ouest américain sur Twitter. Le tireur présumé est décédé.

Deux lycéens au moins ont été tués dans une fusillade et des dizaines d'autres blessés alors que le tireur a été abattu. D'après la police, ces événements se sont produit à la Aztec High School, au nord de l'Etat du Nouveau-Mexique, près d'une réserve de la tribu indienne Navajo.

3 dead, including gunman, after New Mexico school shooting: https://t.co/DUPOyLwxa5 via @YouTube — Adeel (@AdeelO07) 7 décembre 2017

Alors que le bouclage du périmètre de l'école a été levé, aucune information n'a encore été donnée sur le nombre exact de blessés et sur la gravité de leurs blessures. Les autres élèves ont été évacués par bus.

Police escort Municipal school buses taking Aztec High students to McGee Park to be reunited with parents. @TheDailyTimes#aztecpic.twitter.com/iN278vVU71 — Jon Austria (@jvaDT) 7 décembre 2017

«C'est tragique quand nos enfants sont violemment touchés, particulièrement sur les campus de lycées», a commenté le président de la tribu Navajo Russell Begaye, cité par l'AFP, alors qu'il présentait ses condoléances aux familles. «Ces événements sont imprévisibles. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour protéger nos proches, nos enfants et nos familles», a-t-il ajouté.

Toutes les écoles des alentours ont été placées en confinement par précaution et la police s'est rendue sur place pour enquêter sur cet incident qui a choqué la ville d'Aztec et ses 7 000 habitants.

Environ 3 700 enfants et adolescents sont morts ou ont été blessés en 2017 aux Etats-Unis par des armes à feu et il y a eu environ 328 fusillades de masse, impliquant plus de deux personnes, selon le site Gunviolencearchive. Plus de 33 000 personnes meurent chaque année à cause d'une armes à feu aux Etats-Unis, dont environ 22 000 sont des cas de suicide.

