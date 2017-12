Brésil : des cas de torture en prison révélés dans une vidéo (IMAGES CHOC)

Des images tournées par un gardien de prison témoignent des sévices infligés aux détenus, paralysés avec des pistolets électriques et parqués comme du bétail. Face au tollé, la justice de l'Etat brésilien de Goiás a décidé d'ouvrir une enquête.

L'Etat brésilien de Goiás a ouvert une enquête sur les mauvais traitements infligés dans plusieurs de ses prisons. Quatre vidéos tournées peut-être en 2014 ou en 2015, mais dont la justice n'a eu connaissance que récemment, d'après le quotidien brésilien O Globo daté du 30 novembre 2017, attestent des pratiques brutales infligées aux prisonniers par leurs gardiens, qui n'hésitent pas à employer des pistolets électriques de type Taser.

Dans la prison de Jatai, dans le sud-ouest de l'Etat de Goiás, une vidéo montre les matons en train d’électrocuter un détenu qui paraissait sur les images n'être coupable que de dormir sur le sol. Dans une autre séquence filmée, les prisonniers en sous-vêtements sont parqués au sol et matés à coup de Taser.

Attention : la vidéo comporte des scènes pouvant heurter la sensibilité

La révélation de ces sévices par l'un des gardiens de prison, auteur des images, a provoqué l'émoi de l'opinion brésilienne. Et le procureur du ministère public de l'Etat de Goiàs Marcelo Celestino a fait part de son indignation. «En plus de violer les droits de l'Homme les plus élémentaires, [ces actes] encouragent les mutineries», a-t-il déploré.

