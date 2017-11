Une danoise de 17 ans condamnée à huit ans de prison pour des projets d'attentats contre des écoles

Arrêtée alors qu'elle envisageait des attentats à la bombe dans des écoles danoise, la lycéenne s'était radicalisée après sa conversion à l'islam fin 2015. Elle voulait punir les «infidèles» et trouvait l'Etat islamique «excitant».

Les juges ont alourdi en appel la peine de prison de deux ans de Natascha Colding-Olsen, jeune danoise condamnée ce 27 novembre 2017 à huit ans de prison. Radicalisée et apprentie djihadiste, l'adolescente avait projeté deux ans plus tôt, à l'âge de 15 ans de faire exploser des bombes dans deux écoles : l'une où elle était scolarisée et l'autre, une école juive de Copenhague, la capitale.

#Danemark : une jeune fille de 16 ans prévoyait de commettre des attentats dans des écoles https://t.co/K5yeXa7y5bpic.twitter.com/qgFAyf8kSY — RT France (@RTenfrancais) 8 mars 2016

Lors de son arrestation en janvier 2016, la police danoise avait notamment trouvé une note avec les mots suivants, cités par le média danois Tv2 : «Attaque à la bombe contre les infidèles le 8 janvier [2017].» Sur d'autres billets figuraient «Djihad» ou encore «Allah Akbar». La lycéenne s'était en outre procurée des composants de base nécessaires à la confection d'explosif de type TATP, utilisé dans les attentats de Bruxelles en 2016.

D'après l'agence de presse AP, l'adolescente s'était convertie à l'islam en octobre 2015. Durant le procès, elle a expliqué que se battre pour Daesh était excitant, d'après l'agence de presse Ritzau. C'est la première femme de l'histoire danoise à être condamnée pour terrorisme.

Lire aussi : France : 18 000 noms figurent dans le fichier de signalement des radicalisés