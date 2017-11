Jugeant les musulmans pas «complètement humains», un politicien suscite un tollé en Suède

A la convention annuelle du parti anti-immigration Démocrates de Suède, Martin Strid, l'un de ses membres, s'est aventuré à disserter de la part d'humanité des musulmans alors qu'il s'exprimait à la tribune. Il est visé par une procédure d'exclusion.

Martin Strid, membre du parti anti-immigration des Démocrates de Suèdes (SD) est sous le coup d'une procédure d'exclusion, après avoir voulu placer les musulmans sur une échelle d'humanité allant de 0 à 100.

«A une extrémité de l'échelle, vous êtes 100% humain. Vous êtes une personne, avec tout ce qui fait partie de ce concept. A l'autre extrémité vous êtes 100% mahométan», a ainsi expliqué Martin Strid lors d'une convention de son parti, le 25 novembre. Et le politicien suédois de poursuivre son raisonnement : «Tous les musulmans sont quelque part sur cette échelle», a-t-il ajouté, cité par la presse suédoise, précisant que les membres djihadistes de Daesh étaient presque «100% mahométants».

Mais Martin Strid avait encore quelques éléments à développer. «Si vous êtes un ex-musulman, vous avez déjà fait une bonne partie du chemin vers l'humanité», a-t-il encore asséné, suivant sa grille de lecture.

Son intervention, enregistrée par la télévision suédoise SVT, a été signalée à la police comme relevant de l'incitation à la haine. Le secrétaire général de SD s'est désolidarisé de ces déclarations, les qualifiant de racistes. Martin Strid a de son côté tenté d'éteindre l'incendie en présentant ses excuses. «C'était très malheureux et je me suis exprimé de façon très maladroite», a-t-il reconnu, cité par l'agence de presse TT. «Je connais de nombreux musulmans et je suis ami avec beaucoup», a-t-il encore plaidé.

