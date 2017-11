L'Iran prévient l'Europe qu'il pourrait allonger la portée de ses missiles en cas de menace

Après que le gouvernement français a tenté d'évoquer le sujet du nucléaire iranien au cours du mois de novembre, l'Iran a mis l'Europe en garde le 25 novembre : le pays pourrait allonger la portée de ses missiles pour l'atteindre.

Depuis Téhéran le 25 novembre, le général Hossein Salami a prévenu l'Europe en tenant des propos relayés par l'agence Reuters : «Si nos missiles ne peuvent actuellement parcourir que 2 000 kilomètres, ce n'est pas à cause d'un manque de savoir-faire technologique. Nous appliquons tout simplement une doctrine stratégique.»

Le numéro deux des Gardiens de la révolution, les troupes d'élite iraniennes, a ensuite précisé sa pensée : «Jusqu'à présent, nous n'avions pas perçu de menace émanant de l'Europe, alors nous n'avons pas ressenti le besoin d'allonger la portée de nos missiles. Mais si l'Europe veut formuler des menaces, nous allons augmenter la portée de nos missiles.»

Emmanuel Macron jugé «inexpérimenté» par Téhéran

Le 9 novembre, lors d'une rencontre avec le prince-héritier d’Arabie saoudite, Mohamed ben Salmane, à Riyad, Emmanuel Macron avait cherché à ouvrir un dialogue sans concession avec l'Iran à propos de son programme balistique.

Le lendemain à Dubaï, le président français annonçait qu'il voulait revoir l'accord sur le nucléaire iranien pour contrer, selon lui, «l'hégémonie iranienne dans toute la région».

Le 17 novembre, par la voix de son président, la France avait fait part de son souhait que l'Iran adopte «une stratégie régionale moins agressive». Emmanuel Macron avait en outre appelé Téhéran à «clarifier sa politique balistique qui apparaît comme non maîtrisée».

«Sur les questions de défense et du programme balistique, nous ne demandons la permission à personne [...] En quoi cela regarde [Emmanuel] Macron ? Qui est-il pour s'ingérer dans ces affaires ?», avait alors répondu Ali Akbar Velayati, porte-parole de la diplomatie iranienne à la télévision d'Etat.

Le 23 novembre, le commandant des Gardiens de la révolution, Mohammed Ali Jafari, avait encore qualifié le président français de «jeune» et d'«inexpérimenté».

Les intérêts américains au Moyen-Orient sont à portée des missiles iraniens

L'Iran a déjà annoncé à plusieurs reprises qu'il ne reviendrait pas sur son programme balistique et le commandant Mohammed Ali Jafari, cité par Reuters, avait souligné au mois d'octobre que la portée des missiles iraniens était suffisante pour atteindre «la plupart des forces et des intérêts américains» au Moyen-Orient, et que cela ne nécessitait pas d'étendre leur portée.

