Syrie : Daesh définitivement chassé de son dernier bastion syrien d'Abou Kamal ?

L'armée syrienne et ses alliés ont entièrement repris le contrôle de la ville d'Abou Kamal, dernier bastion de Daesh en Syrie. Damas avait déjà proclamé sa victoire face aux terroristes dans la ville, mais ceux-ci avaient contre-attaqué.

«L'armée syrienne et les forces supplétives et alliées ont pris le contrôle de la ville d'Abou Kamal et procèdent au nettoyage des mines et des explosifs plantés par l'EI», a déclaré une source militaire syrienne à l'AFP le 19 novembre.

«L'armée syrienne et ses alliés de l'axe de résistance ont expulsé Daesh de son dernier bastion sur le sol syrien», s'est félicité la milice chiite libanaise du Hezbollah, alliée de l'armée syrienne, citée par Reuters.

L'armée avait annoncé début novembre avoir reconquis cette ville de l'est syrien avant que les djihadistes ne réussissent quelques jours plus tard à en reprendre le contrôle, avant d'être une nouvelle fois défaits.

La perte de cette position stratégique à proximité de la frontière irakienne prive Daesh de la dernière zone urbaine syrienne du «califat» que l'organisation terroriste avait autoproclamé en 2014. Les djihadistes ne contrôleraient plus que quelques villages sur le territoire syrien.