Russie : le film de l'explosion d’un immeuble de neuf étages (IMAGES CHOC)

Des images du moment de la déflagration qui a soufflé une partie d'un immeuble de neuf étages à Ijevsk, à 1 000 km à l'est de Moscou, le 10 novembre ont été diffusées sur YouTube. On dénombre six morts et trois blessés.

Des images qui montrent l'angle d'un immeuble d’habitation s'effondrer après un éclair lumineux ont été diffusées sur YouTube. Plusieurs personnes ont été ensevelies sous les décombres du bâtiment. Une explosion de gaz est à l'origine de cet accident qui a endeuillé la ville russe d’Ijevsk, à plus de 1 000 kilomètres à l’est de la capitale.

Les images, filmées par une dashcam, ces caméras embarquées à bord des véhicules routiers, permettent de voir l'explosion se produire, avant que des pans entiers d'un immeuble de neuf étages s’effondrent dans un imposant panache de poussière.

Au moins huit appartements ont été complètement détruits et plus de 30 endommagés. Six personnes sont mortes et trois autres ont été blessés, selon le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé de la région d’Oudmourtie.

Le Comité d'enquête russe a annoncé l'ouverture d'une enquête pour établir les circonstances de l’explosion qui s'est produite dans un immeuble vieux d'une trentaine d'année. La piste du gaz est privilégiée à ce stade.

Près de 130 habitants, dont 20 enfants, ont été évacués. 28 personnes habitaient la partie de l'immeuble endommagée. Dans l'édifice, il ne se trouvait pas «plus de 10 à 15 personnes quand l'explosion a eu lieu», a confié une source à l'agence de presse TASS.