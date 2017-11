Attaque à la Kalachnikov du siège du parti socialiste à Athènes par un groupe d'extrême gauche

Des tirs de Kalachnikov ont visé le siège du parti socialiste Pasok à Athènes le 6 novembre au soir. La brigade antiterroriste incrimine un groupuscule d'extrême gauche, qui a déjà commis plusieurs attentats

Le 7 novembre, la police grecque a imputé les tirs à la Kalachnikov qui ont visé la veille le siège du parti socialiste Pasok à Athènes à un groupe d'extrême gauche ayant déjà revendiqué plusieurs attaques, dont une contre l'ambassade de France.

Le parti socialiste français a fait part de sa solidarité sur Twitter.

Soutien et solidarité avec nos camarades du Pasok dont le siège a été attaqué à #Athènes#Grèce@pasok#αλληλεγγύη — Parti socialiste (@partisocialiste) 6 novembre 2017

La brigade antiterroriste grecque en charge de l'enquête sur cet attentat, qui n'a pas fait de blessés, a désigné comme responsable le groupe «Organisation d'autodéfense révolutionnaire», apparu en juillet 2014 en revendiquant des tirs contre l'ambassade du Mexique à Athènes.

Ce groupe se désignant comme «révolutionnaire» avait aussi revendiqué en novembre 2016 un attentat à la grenade contre l'ambassade de France à Athènes, qui avait légèrement blessé le policier grec en faction.

Les révolutionnaires récidivistes ont déjà attaqué le siège du parti socialiste

Le fusil d'assaut AK-47 avec lequel un inconnu a tiré le 6 novembre au soir contre les policiers en faction devant le Pasok est le même que celui utilisé contre l'ambassade du Mexique, a précisé la police. Il a aussi servi à deux autres fusillades contre le siège du Pasok, en mai 2014 et janvier 2017. Un an plus tôt, le groupe avait affirmé s'en prendre à la France pour frapper un Etat «en première ligne dans la guerre capitaliste».

Au pouvoir pendant des décennies, avant d'être rejeté dans l'opposition, laminé par la crise de la dette grecque en 2010, le Pasok, troisième force parlementaire du pays, a été visé alors qu'il prépare des primaires pour se doter d'une nouvelle direction. Son siège, situé dans le quartier contestataire d'Exarchia, est régulièrement la cible d'attaques au cocktail Molotov imputées à la mouvance anarchiste.

