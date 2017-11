Au lendemain de la fusillade dans l'église du Texas, que sait-on du tueur ?

Le 5 novembre, un assaillant a fait feu dans une église texane. Le bilan provisoire fait état de 26 morts. Le tireur a été retrouvé mort dans son véhicule au terme de la fusillade. Selon CNN, la police a déjà désigné un suspect.

Le tireur qui a tué 26 personnes et fait une vingtaine de blessés dans une église du Texas le 5 novembre était armé d'un fusil d'assaut et portait un gilet pare-balles, selon des propos d'un responsable des forces de l'ordre du Texas, Freeman Martin, recueillis par l'AFP. Il a précisé que l'assaillant n'avait pas été «totalement identifié». Il s'agit en tout cas d'un «jeune homme blanc âgé d'une vingtaine d'années», «tout de noir vêtu», selon ses informations.

L'individu a réussi, dans un premier temps, à prendre la fuite avant d'être retrouvé mort dans son véhicule à plusieurs kilomètres des lieux du drame, sans que l'on sache s'il s'était suicidé ou si quelqu'un lui avait tiré dessus.

#Texas : selon le site internet du Dallas Morning News, un #enfant de deux ans fait partie des blessés

Les médias américains pensent avoir identifié le suspect : un ex-militaire

Cependant, des médias américains vont plus loin que les forces de l'ordre locales dans leur description des faits et, selon des sources policières citées par la chaîne de télévision CNN, le suspect de la tuerie serait Devin Patrick Kelley, un ex-militaire de 26 ans, renvoyé de l'armée de l'air en 2014 après un passage en cour martiale en 2012 pour violence à l'encontre de son épouse et de leurs enfants. Il vivait en périphérie de San Antonio, à une cinquantaine de kilomètres du lieu de la fusillade.

Ann Stefanek, porte-parole des forces aériennes américaines, a confirmé à CNN que cet individu avait servi au sein de l'U.S. Air force.

