Moscou : «Daesh sera éliminé de Syrie avant la fin de l’année»

D’après le responsable du comité de Défense de la chambre basse du Parlement, l’aviation russe a quasiment accompli sa mission en Syrie. Ainsi, Damas pourrait regagner le contrôle de sa frontière orientale avant la fin de 2017.

«Nous prévoyons que les troupes gouvernementales regagneront le contrôle de la frontière orientale de la République arabe syrienne avant la fin de l’année en cours, et que Daesh cessera d’exister en tant que structure militaire organisée», a déclaré le responsable du comité de Défense de la Douma Vladimir Chamanov, cité par RIA Novosti. Le député intervenait à l'occasion d'une réunion entre les comités de Défense des parlements russe et kazakh, le 30 octobre à Astana.

Selon Vladimir Chamanov, même si l’opération russe est toujours en cours en Syrie, les forces aériennes ont rempli quasiment l'intégralité de leurs objectifs.

Quelques jours plus tôt, le président Vladimir Poutine avait déjà précisé que l’armée syrienne soutenue par l’aviation russe avait libéré plus de 90% du territoire national de l'emprise des djihadistes. Au début de l'engagement russe contre l'Etat islamique, les terroristes contrôlaient plus de 70% de la Syrie.

