Les Etats-Unis se préparent à mettre des bombardiers nucléaires en alerte 24 heures sur 24

Situation inédite depuis la fin de la guerre froide : les forces aériennes américaines s'apprêteraient à passer en état permanent d’aptitude au combat, selon le journal Defense One.

«C'est une nouvelle étape pour nous assurer que nous sommes préparés» : pour le chef d’état-major des forces de l’air américaines David Goldfein, il s’agit d’une mission incontournable. Dans une interview au journal américain Defense One, il a révélé que les préparatifs étaient déjà en cours pour que soient mis en état d’alerte permanent des bombardiers B-52. Capables de transporter des charges nucléaires, ils seront ainsi toujours prêts à décoller en l'espace de quelques minutes. Ces appareils n’avaient pas été mis en état d’aptitude opérationnelle permanente depuis 1991.

L’ordre pourrait être donné par le général John Hyten, commandant du United States Strategic Command ou par le général Lori Robinson, commandant du United States Northern Command et des forces aériennes de l’Amérique du Nord, selon Defense One, qui ne donne pas de date précise.

La décision a été prise sur fond du «développement rapide de l’arsenal nucléaire de la Corée du Nord», d’après David Goldfein et d’autres hauts responsables de l’armée américaine cités par le journal qui, de son côté, n'hésite pas à souligner «l'approche belliciste du président Trump à Pyongyang». La hausse du potentiel militaire russe est également citée.

«Le monde est un endroit dangereux, il y a aujourd’hui des gens qui parlent ouvertement de l'utilisation d'armes nucléaires», affirme aussi le chef d'état major des forces armées américaines. «Il n’a jamais été si important de bien assurer cette mission», ajoute-t-il. Ayant visité des bases aériennes américaines pour appuyer la nouvelle mission des B-52, il a incité les troupes à chercher de «nouvelles façons» d’utiliser des armes nucléaires pour des missions de dissuasion, mais aussi de combat. Il a pourtant noté qu’il n’était pas sûr que la mise en alerte permanente des B-52 aiderait à dissuader des adversaires potentiels des Etats-Unis. «Ca dépend de qui on parle», confie-t-il à Defense One.

Le bombardier géant B-52 Stratofortress incarne depuis plus de 60 ans la puissance de feu américaine. Conçu par Boeing en 1951, il peut transporter jusqu’à 32 tonnes de munitions air-sol, dont 20 missiles de croisière et, éventuellement, des armes nucléaires. Il est, en outre, capable de parcourir 14 000 kilomètres sans ravitaillement. D’après les données de décembre 2015, les Etats-Unis maintiennent 58 appareils en service actif et 18 autres en réserve.