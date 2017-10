La fin du califat de Daesh «est en vue» après la reprise de Raqqa, selon Donald Trump

Le président américain a estimé qu'une nouvelle phase se dessinait après la reprise de la ville de Raqqa, ex-bastion de Daesh en Syrie, par les Forces démocratiques syriennes soutenue par Washington. Trump estime que la fin du califat approche.

«La fin du califat de l'Etat islamique est en vue», a estimé le 21 octobre dans un communiqué le président américain Donald Trump, après la reprise de la ville syrienne de Raqqa.

Cette victoire de l'alliance dominée par les Kurdes, alliés de Washington, annonce «une nouvelle phase» en Syrie, selon lui.

«Avec la libération de la capitale de l'Etat islamique, ainsi que de la vaste majorité de son territoire, la fin du califat de l'Etat islamique est en vue», a écrit le président.

«Nous allons rapidement évoluer vers une nouvelle phase dans laquelle nous soutiendrons les forces locales de sécurité, ferons retomber les violences en Syrie et mettrons en place les conditions pour une paix durable, afin que les terroristes ne puissent revenir menacer notre sécurité commune», a poursuivi Donald Trump.

Le groupe Etat islamique contrôlait Raqqa, dans le nord de la Syrie, depuis 2014, et en avait fait son fief.

«La libération de Raqqa est une étape cruciale dans la lutte mondiale contre le groupe Etat islamique», s'était félicité le 20 octobre le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson, actuellement en visite sur la péninsule arabique.

Il avait toutefois assuré que le combat contre Daesh n'était pas terminé.

«La coalition mondiale continuera de s'appuyer sur tous les éléments du pouvoir national [militaire, renseignement, diplomatie, économie, forces de l'ordre] et la vigueur de nos communautés jusqu'à ce que tous les Syriens soient libérés de la brutalité de Daesh et que nous soyons assurés qu'il ne puisse plus exporter sa terreur dans le monde», avait poursuivi le secrétaire d'Etat.

La majeure partie de Raqqa, ex-capitale de facto de l'Etat islamique en Syrie, a été libérée par les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance anti-djihadistes à forte composante kurde, soutenue par les Etats-Unis. Les combats ont fait rage, laissant derrière eux une ville en ruines.

Lire aussi : La coalition menée par les USA aurait bombardé des quartiers résidentiels à Raqqa, selon Moscou