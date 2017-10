Dans un contexte tendu, Donald Trump annoncera sa nouvelle stratégie sur l'Iran le 13 octobre

La Maison Blanche a fait savoir que le président américain s'exprimerait sur l'Iran le 13 octobre. L'accord sur le nucléaire iranien, sous l'égide de l'AIEA pourrait être notamment remis en cause, alors que le ton monte entre Washington et Téhéran.

Donald Trump doit donner ce 13 octobre 2017 les grandes lignes de sa «stratégie» à l'égard de l'Iran, d'après la Maison Blanche citée par Reuters, dans un contexte marqué par de fortes tensions entre Washington et Téhéran. Le général américain Joseph L. Votel, chef du Commandement central des États-Unis, a déclaré de son côté que l'armée américaine se tenait prête à protéger ses troupes. «L'Iran est peu ou prou un agent de déstabilisation dans la région [du Moyen Orient], et nous restons vigilants au sujets de ses activités», a-t-il jugé.

Ce 13 octobre, le président américain Donald Trump pourrait bien remettre formellement en cause l'accord sur le nucléaire iranien, qui vise à empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique.

L'accord sur le nucléaire iranien a été conclu en juillet 2015 par l'Iran et six grandes puissances (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne). Ce plan d'action également connu sous l'acronyme JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) est entré en vigueur en janvier 2016, lorsque l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a confirmé que Téhéran respectait ses engagements visant à garantir le caractère strictement civil et pacifique de son programme nucléaire.

L'Iran, bête noire de Donald Trump

Mais avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les relations se sont dégradées entre l'Iran et les Etats-Unis, le nouveau président menaçant à plusieurs reprises de rompre l'accord sur le nucléaire. Donald Trump a dénoncé l'accord à de multiples reprises, s'en prenant à son prédécesseur, Barack Obama. «C'est le pire accord qui soit», a-t-il, encore fustigé le 11 octobre, dénonçant la «faiblesse», d'après lui, de l'administration démocrate de Barack Obama qui a scellé ce pacte en 2015.

La tension est encore montée d'un cran, début octobre, lorsque Washington a annoncé réfléchir à de nouvelles sanctions contre Téhéran. Les Etats-Unis ont notamment menacé de placer le corps des Gardiens de la révolution islamique (GRI) sur la liste des organisations terroristes. Téhéran a promis en retour une réaction «décisive et écrasante» contre Washington. «Nous espérons que les Etats-Unis ne feront pas cette erreur stratégique», a confié le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Qasemi, le 9 octobre, cité par l'agence de presse iranienne Tasnim.

Le porte-parole du gouvernement iranien avait par ailleurs prévenu, le 10 octobre, que les Etats-Unis rejoindraient «le camp des terroristes», tout comme Daesh, s'ils décidaient de désigner les GRI, comme «groupe terroriste».

