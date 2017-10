8 migrants noyés au large de la Tunisie dans une collision avec un navire militaire

Le ministère de la Défense tunisien a annoncé qu'au moins 8 migrants avaient trouvé la mort en mer. Leur embarcation est entrée en collision avec un navire militaire au large des côtes du pays.

Au moins huit migrants sont morts noyés dans le naufrage de leur embarcation qui a heurté le 8 octobre au soir une unité navale militaire tunisienne au large de Kerkennah, a fait savoir le 9 octobre le ministère de la Défense.

Un navire de la marine tunisienne «s'est approché d'une embarcation non identifiée à 54 km de Kerkennah, et l'embarcation s'est heurtée au navire militaire, ce qui a entraîné son naufrage», a fait savoir à l'AFP le porte-parole du ministère de la Défense tunisien, Belhassen Oueslati. Il a précisé que huit corps et 38 rescapés avaient été repêchés, tandis que des recherches étaient toujours en cours pour retrouver des disparus.

«Les opérations de sauvetage sont toujours en cours» pour retrouver des disparus, a ajouté Belhassen Oueslati, sans pouvoir préciser combien de personnes se trouvaient à bord du bateau exactement. Selon plusieurs médias italiens cités par l'AFP, il y aurait eu 70 personnes sur l'embarcation, qui était partie de Sfax, grande ville côtière du sud-est de la Tunisie et proche de l'archipel de Kerkennah. Beaucoup de migrants ont survécu parce qu'ils se sont jetés à l'eau avant la collision, selon la même source.

Si les traversées de migrants en Méditerranée depuis la Libye semblent de moins en moins fréquentes, une nouvelle route passant par la Tunisie s'est peu à peu imposée depuis le début de l'année. Les migrants choisissent souvent de naviguer la nuit, pour ne pas être repérés, ce qui rend d'autant plus dangereuse leur tentative.

Lire aussi : La Tunisie promet la fin de l'obligation de test anal pour les homosexuels