La Tunisie promet la fin de l'obligation de test anal pour les homosexuels

Le ministre tunisien des droits de l'Homme a fait savoir que son pays s'engageait à ne plus imposer aux homosexuels de se soumettre à un test anal, en cas de poursuites pour leurs pratiques sexuelles.

Le ministre des droits de l'Homme Mehdi Ben Gharbia a déclaré le 22 septembre à l'AFP que l'obligation de test anal pour les homosexuels poursuivis pour leurs pratiques sexuelles serait assouplie. Aucune date n'a toutefois été donnée pour l'entrée en vigueur de cet engagement.

«Un juge pourra encore demander à une personne poursuivie pour homosexualité de faire un test anal mais cette personne aura tout le droit de le refuser sans que son refus soit retenu comme une preuve d'homosexualité», a déclaré le ministre.

En Tunisie, la sodomie est punie de trois ans d'emprisonnement, selon l'article 230 du code pénal. Les enquêteurs ou les juges ont à plusieurs reprises imposé à des jeunes poursuivis pour homosexualité de se soumettre à un test anal, une pratique dénoncée comme «cruelle» et «inhumaine» par des ONG de défense des droits de l'Homme.

Des examens qui ne seront plus «imposés de force»

«Ces examens ne pourront plus être imposés de force, ni physiquement ni moralement, et sans consentement de la personne concernée», a insisté Mehdi Ben Gharbia. Il a ajouté que l'Etat tunisien s'engageait «à protéger la minorité sexuelle de toute forme de stigmatisation, de discrimination et de violence et d'empêcher tous les tests et examens anaux anarchiques».

Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU à Genève a transmis en mai à la Tunisie 248 recommandations pour améliorer les droits humains. Elle accepté 189 d'entre elles mais a rejeté le reste et notamment celle prônant l'abrogation de l'article 230 du Code pénal sur la sodomie. «Il faut tout d'abord préparer la société civile», s'est justifié Mehdi Ben Gharbia.

Tunisie : la lutte contre l'homosexualité liée à celle contre le terrorisme ? https://t.co/WlgMGARAJxpic.twitter.com/xVvrNff9hb — RT France (@RTenfrancais) December 15, 2015

Dans le passé, un ex-ministre de la Justice s'était dit en faveur de l'abrogation de l'article 230, qui est la base des condamnations pour homosexualité, mais le président tunisien Béji Caïd Essebsi s'y était catégoriquement opposé. Depuis la révolution de 2011 qui a mis fin à la dictature de Zine el Abidine Ben Ali, les personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) sont sorties de l'ombre mais leur condition reste précaire, du fait d'un rejet social encore violent et d'une législation qui leur demeure hostile.

Lire aussi : Violemment agressé, un Youtubeur gay marocain accuse un réalisateur ayant appelé à son viol