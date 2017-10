L'armée syrienne serait parvenue à encercler Daesh dans la ville de Mayadine

Poursuivant son offensive dans la province de Deir-ez-Zor, dans l'Est du pays, l'armée syrienne et ses alliés seraient parvenus à cerner les combattants de Daesh dans la ville de Mayadine, selon une source militaire citée par l'agence Sana.

L'armée syrienne et ses alliés mettent en difficulté les forces de Daesh retranchées dans la ville de Mayadine en Syrie, au sud-est de Deir-ez-Zor, selon une source militaire syrienne citée par l'agence d'Etat Sana.

«Des unités de nos forces armées et des forces alliées poursuivent leur avancée à Deir-ez-Zor et ses environs [...] et ont encerclé les terroristes de Daesh dans la ville de Mayadine», explique cette source anonyme, le 8 octobre.

Selon des propos d'un général syrien cités par l'agence russe Ria Novosti, les troupes syriennes ont pris le contrôle du marché de la forteresse al-Rahba à l'ouest de la ville et des zones dites de Savami et d'al-Galal.

La veille, Moscou avait fait savoir que l'aviation russe avait éliminé quelque 120 terroristes de Daesh dans cette région en l'espace de 24 heures, ainsi qu'environ 60 mercenaires étrangers combattant pour le groupe djihadiste.

Le 5 octobre, deux sous-marins de la flotte russe en Méditerranée avaient procédé au tir de 10 missiles de type Kalibr, afin d'appuyer l'offensive terrestre de l'armée syrienne dans la région.

Les troupes syriennes, soutenues par l'aviation russe, mènent actuellement l'assaut contre les ultimes positions de Daesh dans le pays, après avoir brisé le siège opéré par les djihadistes autour de la ville de Deir-ez-Zor, dans l'Est, début septembre.

