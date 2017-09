Londres se vante d'avoir largement aidé à anéantir Daesh, Moscou réplique par un tacle ironique

Le porte-parole du ministère de la Défense russe s'est permis d'ironiser sur l'action du Royaume-Uni contre Daesh sur le terrain, après que le secrétaire général à la Défense britannique a vanté l'action de son pays dans cette lutte.

Le major-général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, a ironisé sur le rôle joué par le Royaume-Uni dans la guerre contre Daesh, en réaction aux récentes déclarations du secrétaire d'Etat à la Défense britannique Michael Fallon. Ce dernier avait vanté le rôle tenu par son pays dans l'anéantissement en cours de l'organisation terroriste.

«Alors que nous nous approchons de la chute de l'Etat islamique, par le fait de l'armée syrienne, soutenue par l'armée de l'air russe, nous découvrons soudainement que toutes ces années, quelque part derrière nous, il y avait Michael Fallon faisant plus que quiconque pour aider à vaincre les terroristes», a ainsi déclaré le porte-parole russe dans un communiqué officiel.





A l'occasion du troisième anniversaire du début des frappes menées par Londres contre Daesh, dans le cadre de la campagne de la coalition arabo-occidentale menée par Washington en Irak et en Syrie, Michel Fallon a en effet déclaré, le 28 septembre : «Le Royaume-Uni a apporté une contribution majeure à la campagne d'anéantissement de Daesh depuis 2014, poussant ces fanatiques misérables des portes de Bagdad [en Irak] au bord de leur défaite à Raqqa [en Syrie]. Par l'air, la terre et la mer, les effectifs du Royaume-Uni ont joué un rôle infatigable dans les frappes [aeriennes] et l'entrainement des alliés».

Des déclarations qui semble-t-il ont paru quelque peu excessives à Moscou, la Russie ayant mené près de 99 000 frappes contre Daesh depuis le début de ses opérations militaires dans la seule Syrie... contre environ 1 500 pour le Royaume-Uni en Irak et en Syrie, selon Igor Konachenkov. Ce dernier a d'ailleurs souligné que l'action de la Russie avait permis l’infléchissement du rapport de force contre l'Etat islamique sur le terrain.

Depuis son entrée en guerre contre Daesh le 19 septembre 2014, la France a quant à elle mené environ un millier de frappes et permis l'élimination d'environ 2 500 à 3 000 djihadistes lors de toutes ses opérations, selon les chiffres de l'AFP.

