La Russie détruit ses dernières armes chimiques

Moscou détruira le 27 septembre, plus tôt que prévu, sa dernière réserve d'armes chimiques, conformément à ses obligations internationales dans le cadre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC).

Le dernier kilogramme des réserves russes de matériel chimique militaire sera détruit le 27 septembre dans la localité de Kizner, en Oudmourtie. «Nous remplissons nos obligations, conformément à la CIAC, de détruire complètement notre arsenal chimique, et nous le faisons en avance», a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

La Russie possédait 40 tonnes d’armes chimiques avant d’entamer, en 1996, le programme fédéral visant à leur destruction. Ce programme sera accompli un an plus tôt que prévu, selon les autorités russes. Moscou avait signé la CIAC en 1993 et rejoint l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, l’organe de contrôle de son application, un an après le lancement de son programme.

En 2002, la Russie a créé son premier site dédié à la destruction d'armes chimiques. Des sites complémentaires ont été construits en 2007, 2009, 2010 et 2013, chacun étant spécialisé dans la manipulation d'une substance particulière ou situé près d'un grand arsenal. Vers 2015, environ 92% des armes chimiques russes avaient déjà été détruites et les usines les produisant démantelées ou reconverties.

En 2017, le site de destruction de Kizner est le seul à être toujours ouvert. En mars, le dernier stock de gaz soman y a été détruit et, en juin, celui de gaz sarin. Le site continuera de fonctionner jusqu’à la fin de l’année pour détruire les containers, bombes et obus dont les contenus toxiques ont déjà été liquidés.